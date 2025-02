Onimusha: Way of the Sword recebe primeira prévia de jogabilidade Chegando em 2026! O post Onimusha: Way of the Sword recebe primeira prévia de jogabilidade apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 04/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 04/02/2025 - 20h06 ) twitter

Prévia de Onimusha

Com seu lançamento confirmado para 2026 no PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Onimusha: Way of the Sword recebeu a primeira prévia de jogabilidade pela Capcom.

