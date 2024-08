Patrick Estrela em Foco: Novo Jogo da Franquia Bob Esponja Os fãs de Bob Esponja podem se preparar para uma nova aventura! A franquia ganhará um novo jogo que terá como protagonista o icônico... O Vício|Do R7 27/08/2024 - 20h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 20h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bob Esponja | Franquia ganhará novo jogo focado em Patrick Estrela

Os fãs de Bob Esponja podem se preparar para uma nova aventura! A franquia ganhará um novo jogo que terá como protagonista o icônico Patrick Estrela, o melhor amigo do famoso personagem do fundo do mar. Detalhes sobre o jogo ainda não foram revelados, mas a expectativa é alta entre os jogadores e admiradores da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Bob Esponja | Franquia ganhará novo jogo focado em Patrick Estrela

• Prime Gaming disponibiliza jogos de O Senhor dos Anéis aos assinantes

• Sonic X Shadow Generations | Veja 5 minutos de jogabilidade