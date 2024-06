Perfect Dark: Novidades sobre o novo jogo! O aguardado novo jogo Perfect Dark não contará com o retorno do compositor original, trazendo mudanças significativas para a trilha...

Alto contraste

A+

A-

Perfect Dark de Xbox

O aguardado novo jogo Perfect Dark não contará com o retorno do compositor original, trazendo mudanças significativas para a trilha sonora do game. A decisão tem gerado discussões entre os fãs, que esperavam uma continuidade na parceria com o compositor anterior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Perfect Dark | Novo jogo não terá retorno do compositor original

• Superman | Vídeo de bastidores mostra Sr. Incrível em ação

• Kingdom Hearts chega ao catálogo da Steam



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.