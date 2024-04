Persona 6: Novidades sobre o aguardado lançamento

Alto contraste

A+

A-

Persona Persona (O Vício - Games)

Segundo um rumor recente, o aguardado Persona 6 está previsto para chegar em 2025 e promete trazer uma novidade interessante: DLC de história. Essa informação tem deixado os fãs da franquia animados com as possibilidades que podem surgir com essa adição ao jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Dragon Ball: Sparking! Zero | Fãs pedem por avatar de Akira Toriyama no jogo

• Franquia de Ori supera 10 milhões de unidades vendidas

• Persona 6 chegará em 2025 e terá DLC de história, aponta rumor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.