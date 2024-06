Phantom Blade Zero: A verdade por trás do novo jogo de ação Phantom Blade Zero não é um jogo “souls”, afirma estúdio. O novo jogo de ação tem gerado discussões entre os fãs, mas o estúdio...

Phantom Blade Zero

Phantom Blade Zero não é um jogo “souls”, afirma estúdio. O novo jogo de ação tem gerado discussões entre os fãs, mas o estúdio responsável esclarece que ele possui características únicas que o diferenciam dos jogos do estilo "souls". Com uma proposta inovadora, o game promete surpreender os jogadores com sua jogabilidade e enredo envolvente.

