Phil Spencer Fala Sobre Indiana Jones e PS5: O Que Esperar? Recentemente, Phil Spencer esclareceu a situação do lançamento de Indiana Jones no PS5, gerando grande expectativa entre os fãs.... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 11h12 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Indiana Jones no PS5

Recentemente, Phil Spencer esclareceu a situação do lançamento de Indiana Jones no PS5, gerando grande expectativa entre os fãs. A dúvida sobre a disponibilidade do jogo na plataforma da Sony tem sido um tópico quente entre os jogadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Phil Spencer esclarece lançamento de Indiana Jones no PS5

• Novas edições do Xbox Series X|S chegam em outubro

• LEGO revela primeiro conjunto de Mario Kart