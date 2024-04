Phil Spencer quer ver jogos da PlayStation e Nintendo no Xbox

O chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, revelou em uma entrevista que gostaria de ver jogos da PlayStation e Nintendo disponíveis no Xbox. Essa afirmação surpreendeu muitos fãs, já que a rivalidade entre as empresas é conhecida há anos.

Com essa declaração, Spencer demonstra uma abertura para uma maior colaboração entre as gigantes dos videogames. Seria uma revolução no mercado, permitindo que jogadores de diferentes consoles tivessem acesso aos jogos exclusivos de outras plataformas.

Para saber mais sobre essa declaração surpreendente de Phil Spencer, consulte a matéria completa no site do Games - O Vício. Prepare-se para descobrir como essa possível união poderia mudar o cenário dos jogos.

