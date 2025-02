PlayStation 5 recebe nova atualização A Sony liberou uma nova atualização para o PlayStation 5, a versão 25.01-10.60.00 O post PlayStation 5 recebe nova atualização apareceu... O Vício|Do R7 23/01/2025 - 08h46 (Atualizado em 23/01/2025 - 08h46 ) twitter

Detalhes PS5 Pro

A Sony liberou uma nova atualização para o PlayStation 5, a versão 25.01-10.60.00, que chega para melhorar a estabilidade e desempenho do software do sistema, além de melhorar as mensagens e usabilidade em algumas telas.

