PlayStation 5 tem ritmo de vendas superior ao do PlayStation 4 O Xbox Series X | S, por outro lado, ainda vende com menos frequência que o Xbox One O post PlayStation 5 tem ritmo de vendas superior... O Vício|Do R7 25/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 25/01/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PlayStation 5

Em 2024, as vendas de PlayStation 5 nos Estados Unidos tiveram um ritmo consideravelmente maior do que as do PlayStation 4.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Games:

Com Black Ops 6 e Dragon Age, Xbox divulga lista dos jogos mais vendidos de 2024

Assassin’s Creed | Animus Hub ganha data de lançamento

DOOM: The Dark Ages deve ser lançado para Nintendo Switch 2, diz rumor