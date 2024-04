Alto contraste

A+

A-

Lançamentos da PlayStation Lançamentos da PlayStation (O Vício - Games)

A PlayStation está com tudo em seu novo trailer especial, destacando seus mais recentes lançamentos e deixando os fãs ansiosos para conferir as novidades. Com jogos incríveis e gráficos impressionantes, a empresa promete surpreender a todos os gamers.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• PlayStation destaca seus lançamentos em trailer especial

• Yujii Hori, criador de Dragon Quest, presta homenagem a Akira Toriyama

• Dragon’s Dogma 2 | Criador de personagem já está disponível

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.