 PlayStation esclarece situação de A Ascensão do Ronin na Coreia

O PlayStation trouxe esclarecimentos importantes sobre o tão aguardado jogo "A Ascensão do Ronin" na Coreia. Segundo a empresa, a versão do jogo para o país passará por algumas modificações para se adequar às normas locais, mas ainda manterá toda a sua essência e jogabilidade.

Descubra todos os detalhes sobre as mudanças em "A Ascensão do Ronin" na Coreia consultando a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício.

