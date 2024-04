PlayStation planeja novidades incríveis para o PS VR2

Alto contraste

PlayStation VR2 PlayStation VR2 (O Vício - Games)

O PlayStation está preparando grandes novidades para os fãs de realidade virtual. A empresa espera tornar o PS VR2 compatível com PCs, expandindo assim as possibilidades de uso do dispositivo. Essa novidade promete revolucionar a forma como os jogadores interagem com seus jogos favoritos.

