PlayStation Portal da Sony é anunciado com data de lançamento e preço no Brasil O PlayStation Portal da Sony foi anunciado com muita expectativa pelos fãs brasileiros. Com data de lançamento e preço revelados...

O Vício| 24/04/2024 - 13h33 (Atualizado em 24/04/2024 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share