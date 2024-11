PlayStation quer equilíbrio entre jogos singleplayer e serviço PlayStation quer equilíbrio entre jogos singleplayer e serviço O Vício|Do R7 08/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 09h49 ) twitter

PlayStation Singleplayer

Em relatório financeiro, a Sony Interactive Entertainment confirma que espera um recorde no lucro operacional do atual ano fiscal para a divisão PlayStation, em parte devido às fortes vendas de títulos de terceiros e assinaturas do PS Plus.

