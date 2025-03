Pokémon GO anuncia data de início dos testes do Passe GO Com versão gratuita e paga, alguns jogadores brasileiros poderão testar o sistema de recompensas até o início de maio O post Pokémon... O Vício|Do R7 31/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h06 ) twitter

Pokémon GO anuncia data de início dos testes do Passe GO

Mais nova funcionalidade do Pokémon GO, o Passe GO estará disponível para testes a partir de amanhã, 1º de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

