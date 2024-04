Pokémon GO | Novo criador de avatares recebe elogios da Niantic A Niantic, desenvolvedora do Pokémon GO, recentemente agradeceu o feedback positivo dos fãs em relação ao novo criador de avatares...

Alto contraste

A+

A-

A Niantic, desenvolvedora do Pokémon GO, recentemente agradeceu o feedback positivo dos fãs em relação ao novo criador de avatares do jogo. Essa interação com os jogadores é essencial para aprimorar a experiência e garantir que as novidades sejam bem recebidas pela comunidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Pokémon GO | Niantic agradece feedback dos fãs em relação ao novo criador de avatares

• GTA V | Ator de Trevor trabalhou em expansão antes do cancelamento

• Nova edição da Atlus Fes é anunciada para junho



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.