Pokémon TCG Pocket: Confira as recompensas do Passe Premium de Abril O mês de abril trará algumas novidades para o jogo Pokémon TCG Pocket, contando com novos acessórios e uma nova carta promocional exclusiva... O Vício|Do R7 26/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 09h46 )

O mês de abril trará algumas novidades para o jogo Pokémon TCG Pocket, contando com novos acessórios e uma nova carta promocional exclusiva. A carta em questão é uma full art de Sprigatito, o inicial de Planta de Pokémon Scarlet & Violet:

Não perca as novidades e detalhes completos sobre as recompensas do Passe Premium, consulte no nosso parceiro O Vício - Games.

