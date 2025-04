Por que o Nintendo Switch 2 é mais caro? A Nintendo responde O Nintendo Switch 2 foi apresentado em uma direct que aconteceu no dia 2 de abril, lá, descobrimos que seu preço é de 450 dólares O... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h06 ) twitter

Nintendo Switch Shopping Tour

O Nintendo Switch 2 foi apresentado em uma direct que aconteceu no dia 2 de abril, lá, descobrimos que seu preço é de 450 dólares, algo que superou a expectativa de muita gente. E ainda corre o risco de ficar mais caro, já que estamos testemunhando um grande aumento de tarifas do governo americano contra diversos países.

Para saber mais sobre os motivos do aumento de preço e as novidades do Nintendo Switch 2, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

