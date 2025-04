Pré-venda do Nintendo Switch 2 esgota em minutos no Reino Unido Console já se encontra esgotado em algumas regiões do mundo O post Pré-venda do Nintendo Switch 2 esgota em minutos no Reino Unido... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 09h06 ) twitter

Nintendo Switch 2 jogos anunciados

Embora a Nintendo ainda não tenha iniciado a pré-venda oficial do Switch 2, lojas terceiras já disponibilizaram a encomenda do novo console em seus sites, como no Reino Unido, em que as unidades esgotaram em minutos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre o Nintendo Switch 2!

