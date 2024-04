Presidente da Nintendo comenta sobre o polêmico jogo Palworld

Alto contraste

A+

A-

Palworld-Pokémon-plágio Palworld-Pokémon-plágio (O Vício - Games)

O presidente da Nintendo, em uma recente declaração, comentou sobre o jogo Palworld, que vem causando controvérsias na indústria dos games. O título, que está sendo desenvolvido por uma produtora independente, tem gerado polêmica por conta de semelhanças com a franquia Pokémon.

Diante das especulações e críticas, o presidente da Nintendo afirmou que a empresa está ciente do lançamento do jogo e que estão sendo tomadas as medidas necessárias para garantir que não haja violação de direitos autorais. Além disso, o presidente ressaltou que a Nintendo valoriza a criatividade e a originalidade, e que está sempre atenta a possíveis plágios ou cópias não autorizadas.

Quer saber mais sobre o posicionamento da Nintendo em relação ao jogo Palworld? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício.

Leia mais em Games - O Vício

Palworld | Presidente da Nintendo se posiciona sobre o jogo

Super Smash Bros. Ultimate receberá novo conteúdo de Pokémon Scarlet & Violet

Final Fantasy VIII | Possível remake precisaria reformular sistema de batalha, diz produtor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.