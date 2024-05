Preview do jogo "Killer Klowns from Outer Space" Preview do jogo "Killer Klowns from Outer Space": O site Games - O Vício traz uma prévia do aguardado jogo inspirado no clássico...

Alto contraste

A+

A-

Preview do jogo "Killer Klowns from Outer Space": O site Games - O Vício traz uma prévia do aguardado jogo inspirado no clássico filme de terror. Com gráficos impressionantes e uma atmosfera fiel à obra original, os fãs podem esperar uma experiência arrepiante e cheia de nostalgia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Preview – Killer Klowns from Outer Space: The Game

• Mod de Star Wars em Helldivers 2 impressiona fãs

• Novo jogo de DOOM pode ser anunciado na Xbox Showcase



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.