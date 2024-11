Preview – Life Is Strange: Double Exposure Preview – Life Is Strange: Double Exposure O Vício|Do R7 14/10/2024 - 18h10 (Atualizado em 14/10/2024 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preview – Life Is Strange: Double Exposure

Graças a um convite da Square Enix, pudemos jogar antecipadamente os dois primeiros capítulos do novo game da franquia Life is Strange no Steam, onde temos o retorno tão celebrado de Max Caulfield, a protagonista do game original. Mas como foi a experiência? O que esperar do game? É isso que você descobrirá aqui.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

MultiVersus recebe trailer de jogabilidade de Núbia

Microsoft anuncia retorno da Xbox Partner Preview

Xbox Game Studios anuncia Craig Duncan, da Rare, como novo chefe