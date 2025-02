Preview – Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Na semana passada, à convite da SEGA, eu tive a chance de viajar até Los Angeles para testar, em primeira mão, o novo jogo da franquia... O Vício|Do R7 16/01/2025 - 23h07 (Atualizado em 16/01/2025 - 23h07 ) twitter

Na semana passada, à convite da SEGA, eu tive a chance de viajar até Los Angeles para testar, em primeira mão, o novo jogo da franquia Yakuza (que agora foi rebatizada de Like a Dragon), Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii é um verdadeiro sonho para qualquer fã de piratas (até mesmo os de One Piece) e, aqui, neste preview, eu vou revelar o motivo.

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes sobre este jogo incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

