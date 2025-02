Preview | Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Lançado originalmente para Wii U em 2015, Xenoblade Chronicles X era um dos jogos mais pedidos para ganhar um port para Nintendo Switch... O Vício|Do R7 19/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 19/02/2025 - 11h27 ) twitter

Lançado originalmente para Wii U em 2015, Xenoblade Chronicles X era um dos jogos mais pedidos para ganhar um port para Nintendo Switch desde 2017. Afinal, como sabemos, o Wii U não foi um dispositivo de muito sucesso, embora contasse com uma incrível biblioteca que acabou alimentando os primeiros lançamentos do Nintendo Switch. Além disso, ao meu ver, este é um dos melhores jogos da franquia, pois ele vai muito além da receita do primeiro, tomando uma direção totalmente diferente e até mais ousada, mas, por causa do fracasso do Wii U, acabou sendo eclipsado por outros RPGs na época, embora tivesse qualidade suficiente para competir com eles naquele ano.

Para saber mais sobre este emocionante jogo e suas novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

