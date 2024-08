Primeira Imagem do Mangá de Shadow the Hedgehog Revelada! O mangá de Shadow the Hedgehog acaba de ganhar sua primeira imagem, trazendo à tona a expectativa dos fãs. A nova obra promete explorar... O Vício|Do R7 17/08/2024 - 22h16 (Atualizado em 17/08/2024 - 22h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mangá de Shadow the Hedgehog

O mangá de Shadow the Hedgehog acaba de ganhar sua primeira imagem, trazendo à tona a expectativa dos fãs. A nova obra promete explorar mais a fundo a história do icônico personagem do universo Sonic.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Mangá de Shadow the Hedgehog ganha primeira imagem

• Pokémon UNITE anuncia novo modo de jogo

• Black Myth: Wukong revela cronograma de lançamento