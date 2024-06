O Vício |Do R7

Prince of Persia: The Lost Crown | Novidades sobre a DLC agitam os fãs A tão aguardada DLC de Prince of Persia: The Lost Crown ganhou um teaser empolgante e uma previsão de lançamento, deixando os fãs...

Alto contraste

A+

A-

Imagem da matéria

A tão aguardada DLC de Prince of Persia: The Lost Crown ganhou um teaser empolgante e uma previsão de lançamento, deixando os fãs ansiosos por mais informações. O conteúdo promete trazer novos desafios e reviravoltas na história do jogo, mantendo a essência que conquistou os jogadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Prince of Persia: The Lost Crown | DLC ganha teaser e previsão de lançamento

• Gears 6 continua nos planos da The Coalition

• Gears of War: E-Day irá preparar “futuro da franquia”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.