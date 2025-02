Prince of Persia: The Lost Crown vendeu 1,3 milhão de unidades Jogo não atingiu às expectativas da Ubisoft O post Prince of Persia: The Lost Crown vendeu 1,3 milhão de unidades apareceu primeiro... O Vício|Do R7 30/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h27 ) twitter

Prince of Persia na Steam

Informações coletadas do perfil do Linkedin de um diretor associado de marketing da Ubisoft apontam que Prince of Persia: The Lost Crown vendeu 1,3 milhão de unidades em seu primeiro ano de disponibilidade.

Para mais detalhes sobre o desempenho do jogo e suas expectativas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

