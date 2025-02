Produtor de Monster Hunter Wilds promete foco na narrativa Ryozo Tsujimoto e o diretor Yuya Tokuda conversaram com o site Vandal e apontaram as principais diferenças deste jogo com outros títulos... O Vício|Do R7 20/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds é considerado um dos maiores lançamentos de 2025 e o produtor Ryozo Tsujimoto e o diretor Yuya Tokuda conversaram com o site Vandal e apontaram as principais diferenças deste jogo com outros títulos da série. E para a surpresa de muitos, eles prometem um foco maior na narrativa:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre Monster Hunter Wilds!

Leia Mais em O Vício - Games:

Microsoft diz que qualidade nos jogos é o ponto mais importante

Lançamento de jogos do Xbox no PlayStation é uma “vitória”, diz ex-executivo

Criador do Xbox diz que empresa escolheu a estratégia errada para o Xbox Series