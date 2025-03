Produtor fala se Monster Hunter Wilds terá conteúdos de franquias de outras empresas A Capcom respondeu se o jogo Monster Hunter Wilds ganhará colaborações com franquias de outras empresas. O post Produtor fala se Monster... O Vício|Do R7 04/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 04/03/2025 - 09h46 ) twitter

Monster Hunter Wilds da Capcom

A Capcom respondeu se o jogo Monster Hunter Wilds ganhará colaborações com franquias de outras empresas. De acordo com o produtor Ryozo Tsujimoto, que conversou com o MP1st, a empresa deseja ter itens provenientes de parcerias com diversas franquias:

