Produtor revela conceito original para Gears 6 Produtor revela conceito original para Gears 6 O Vício|Do R7 04/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gears 6 Concept Art

Atualmente em desenvolvimento no The Coalition, Gears of War: E-Day está sendo descrito como a próxima entrada principal da franquia, mas será um prelúdio ambientado antes do jogo original, em vez de ser uma sequência direta de Gears 5.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Review | Mario & Luigi: Brothership

Produtor aborda desenvolvimento de Final Fantasy VII Parte 3

Konami não quer que Metal Gear Solid Delta pareça “datado”