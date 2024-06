PS Plus anuncia catálogo de jogos de julho com Borderlands 3 Com Borderlands 3, o PS Plus anunciou seu catálogo de jogos para o mês de julho. A novidade promete animar os assinantes do serviço...

Alto contraste

A+

A-

Com Borderlands 3, o PS Plus anunciou seu catálogo de jogos para o mês de julho. A novidade promete animar os assinantes do serviço com a inclusão desse aclamado título.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Com Borderlands 3, PS Plus anuncia catálogo de jogos de julho

• Marvel Games revela como surgiram os planos para Marvel vs. Capcom Fighting Collection

• Street Fighter 6 | Ano 2 se inicia com a chegada de M. Bison



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.