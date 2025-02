PS Plus Extra Deluxe anuncia jogos de fevereiro de 2025 e mais Star Wars Jedi: Survivor está confirmado! O post PS Plus Extra Deluxe anuncia jogos de fevereiro de 2025 e mais apareceu primeiro... O Vício|Do R7 12/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 12/02/2025 - 21h26 ) twitter

Jogadores de Star Wars Jedi

Durante a transmissão da State of Play, a Sony Interactive Entertainment surpreendeu ao anunciar que três jogos chegarão ao catálogo da PS Plus Extra & Deluxe em fevereiro.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre os novos jogos e as novidades da PlayStation Plus, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

