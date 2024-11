PS5 Pro está vendendo mais rápido que o PS4 Pro, diz Sony PS5 Pro está vendendo mais rápido que o PS4 Pro, diz Sony O Vício|Do R7 10/11/2024 - 08h48 (Atualizado em 10/11/2024 - 08h48 ) twitter

PS5 Pro

De acordo com o CFO da Sony, Hiroko Totoki, o PlayStation 5 Pro está vendendo muito mais rápido do que a empresa esperava. Ele diz que as vendas tem sido mais fortes do que o PS4 Pro teve no mesmo período em 2016.

