PS5 Pro promete uma seleção impressionante de jogos aprimorados Lançamento nos Estados Unidos acontece em 7 de novembro O post PS5 Pro terá “40 a 50 jogos aprimorados” no lançamento apareceu primeiro... O Vício|Do R7 11/09/2024 - 08h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 08h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jogos do PS5 Pro

De acordo com uma prévia disponibilizada com exclusividade ao CNET, a Sony Interactive Entertainment confirmou que "cerca de 40 a 50 jogos" serão aprimorados ao PlayStation 5 Pro no lançamento, incluindo:

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• PS5 Pro terá “40 a 50 jogos aprimorados” no lançamento

• Metal Gear Solid Delta não terá “Um Jogo de Hideo Kojima”, confirma produtor

• Metal Gear Solid Delta estará jogável na Tokyo Game Show