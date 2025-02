PS5 ultrapassa 75 milhões de unidades vendidas globalmente Console supera expectativas e eleva resultados da receita da Sony O post PS5 ultrapassa 75 milhões de unidades vendidas globalmente... O Vício|Do R7 13/02/2025 - 07h45 (Atualizado em 13/02/2025 - 07h45 ) twitter

PS5 unidades vendidas

A PlayStation está apresentando um ótimo ano fiscal com as vendas do PS5 no final do ano passado, com o console ultrapassando a incrível marca de 75 milhões de unidades vendidas globalmente.

Para mais detalhes sobre esse marco impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

