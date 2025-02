Rainbow Six Siege X é oficialmente anunciado Outros detalhes importantes serão anunciados no dia 13 de março O post Rainbow Six Siege X é oficialmente anunciado apareceu primeiro... O Vício|Do R7 17/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 17h26 ) twitter

Após diversos rumores na semana passada, a Ubisoft confirmou oficialmente o lançamento de Rainbow Six Siege X. O anúncio veio acompanhado da confirmação de uma apresentação do jogo no dia 13 de março. É o que promete a equipe de desenvolvimento no site oficial do jogo.

Para mais detalhes e todas as novidades sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

