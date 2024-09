Recurso inédito em Dragon Age: The Veilguard promete agradar jogadores A BioWare confirmou Dragon Age: The Veilguard trará um recurso desejado pelos fãs quando for lançado em outubro para PC, PS5 e Xbox... O Vício|Do R7 31/08/2024 - 23h20 (Atualizado em 31/08/2024 - 23h20 ) ‌



A BioWare confirmou Dragon Age: The Veilguard trará um recurso desejado pelos fãs quando for lançado em outubro para PC, PS5 e Xbox Series X/S. Assim como os demais jogos da BioWare, Dragon Age contará com várias cutscenes, mas diferente dos demais, você poderá pausar as cutscenes, se quiser.

