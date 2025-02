Remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion recebe suposta janela de lançamento E é mais cedo que pensávamos! O post Remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion recebe suposta janela de lançamento apareceu primeiro... O Vício|Do R7 24/01/2025 - 19h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 19h26 ) twitter

De acordo com recentes rumores, um remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion está em desenvolvimento pela Bethesda Game Studios em parceria com o estúdio Virtuos.

Para mais detalhes sobre essa empolgante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

