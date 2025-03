Remaster de Days Gone permite duplicar troféu de Platina Basta importar seu save para o PS5 O post Remaster de Days Gone permite duplicar troféu de Platina apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 23/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Days Gone na Sony

Se você já conseguiu o troféu de Platina em Days Gone no PlayStation 4 e decidir comprar o upgrade para ter a remasterização no PlayStation 5, você ganhará uma nova Platina automaticamente. Acontece que, de acordo com a Bend Studio, se você importar seu save do PS4 para o PS5, a Platina aparecerá de forma automática, dando o troféu para sua coleção:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Assassin’s Creed Shadows ganhará melhorias no PS5 Pro

Sega compartilha cronologia oficial de Sonic

Assassin’s Creed Shadows sofre review bombing no Metacritic