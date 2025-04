Remaster de Fallout 3 ganha atualização decepcionante de insider Com os vazamentos e rumores sobre The Elder Scrolls IV: Oblivion, muitos fãs estavam esperando o mesmo tratamento com Fallout 3. O... O Vício|Do R7 16/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 18h06 ) twitter

Com os vazamentos e rumores sobre The Elder Scrolls IV: Oblivion, muitos fãs estavam esperando o mesmo tratamento com Fallout 3. Infelizmente, um insider aponta que as coisas não são tão favoráveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

