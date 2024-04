Remedy anuncia expansão da franquia de Alan Wake

Alto contraste

A famosa franquia de Alan Wake está prestes a crescer ainda mais! Segundo a Remedy, desenvolvedora do jogo, novos projetos estão sendo planejados para expandir o universo do aclamado escritor e seu mundo sombrio. Com uma história envolvente e uma jogabilidade intensa, Alan Wake conquistou fãs ao redor do mundo, e agora teremos a chance de explorar ainda mais esse universo incrível.

Quer saber mais sobre as novidades da franquia de Alan Wake? Acesse o site do nosso parceiro e confira a matéria completa!

