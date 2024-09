Requisitos de Until Dawn para PC revelados Jogo tem lançamento agendado para o dia 4 de outubro O post Until Dawn | Requisitos para PC são anunciados apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 12/09/2024 - 11h02 (Atualizado em 12/09/2024 - 11h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Until Dawn

Os requisitos para jogar Until Dawn no PC foram finalmente anunciados, e os fãs do jogo de terror estão ansiosos para saber se suas máquinas estão preparadas para essa experiência aterrorizante. O título, que fez sucesso no PlayStation, agora chega aos computadores com promessas de gráficos melhorados e uma jogabilidade ainda mais envolvente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

‌



Leia mais em Games - O Vício



• Until Dawn | Requisitos para PC são anunciados

• PlayStation 5 ganha atualização com novo hub e outras novidades

• Star Wars Outlaws recebe patch com cross-save e melhorias em missões de furtividade