Resident Evil 7: O Fracasso nas Vendas para iOS Resident Evil 7 vendeu menos de 2 mil unidades no iOS, revelando um desempenho aquém do esperado para o renomado jogo de terror....

Resident Evil 7

Resident Evil 7 vendeu menos de 2 mil unidades no iOS, revelando um desempenho aquém do esperado para o renomado jogo de terror. A notícia surpreendeu muitos fãs da franquia, que aguardavam uma recepção mais calorosa no mercado mobile.

