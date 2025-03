Respawn Entertainment cancela jogo FPS multiplayer não anunciado Detalhes do projeto não foram revelados O post Respawn Entertainment cancela jogo FPS multiplayer não anunciado apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 06/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h06 ) twitter

Um jogo multiplayer de tiro em primeira pessoa (FPS) não anunciado foi cancelado pela Respawn Entertainment. A notícia foi divulgada pela ex-coordenadora de produção do estúdio, Emilee Evans, em uma publicação no LinkedIn. Segundo Evans, o "projeto de incubação" do qual ela fazia parte foi descartado.

Para mais detalhes sobre essa decisão impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

