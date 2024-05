Respawn revela estar trabalhando em novo "FPS Multiplayer" através de vagas de emprego

Alto contraste

A+

A-

Titanfall da Respawn

De acordo com informações recentes, a Respawn Entertainment, conhecida por títulos como Titanfall e Apex Legends, está atualmente recrutando profissionais para um novo projeto de "FPS Multiplayer". As vagas de emprego divulgadas sugerem que a desenvolvedora está empenhada em expandir seu portfólio com mais um jogo de tiro em primeira pessoa focado no modo multiplayer. A expectativa dos fãs da empresa está alta para descobrir mais detalhes sobre essa nova empreitada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Respawn trabalha em novo “FPS Multiplayer”, sugerem vagas

• State of Decay 3 terá visuais e narrativa “mais fortes” do que antecessores, diz jornalista

• Microsoft cogita aquisição da Valve por US$ 16 bilhões, diz rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.