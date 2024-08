Revelações sobre a Aquisição da Bungie pela Sony De acordo com um novo relatório, a Bungie “inflacionou” as perspectivas financeiras para a Sony antes de sua aquisição. Essa informação... O Vício|Do R7 02/08/2024 - 10h23 (Atualizado em 02/08/2024 - 10h23 ) ‌



Destiny 2: A Forma Final

De acordo com um novo relatório, a Bungie “inflacionou” as perspectivas financeiras para a Sony antes de sua aquisição. Essa informação levanta questões sobre as estratégias financeiras utilizadas durante o processo de compra.

