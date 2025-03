Revelada capa da mídia física de Death Stranding 2 Com o lançamento do novo trailer de Death Stranding 2, foi revelado que o jogo chegará no dia 25 de junho de 2025 O post Revelada capa... O Vício|Do R7 09/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 09/03/2025 - 19h05 ) twitter

Com o lançamento do novo trailer de Death Stranding 2, foi revelado que o jogo chegará no dia 25 de junho de 2025, mas, além disso, também temos a primeira imagem da capa da mídia física, que pode ser conferida abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre Death Stranding 2!

