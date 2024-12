Review – Fantasian Neo Dimension Review – Fantasian Neo Dimension O Vício|Do R7 04/12/2024 - 08h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 08h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fantasian Neo Dimension

Fantasian Neo Dimension não é um game exatamente novo, afinal, antes de ter um novo tratamento com recursos adicionais, ele foi lançado para mobile lá em 2021. Na época, eu não tive a chance de jogar o game, na verdade, eu não sou muito de aproveitar grandes aventuras no celular, preferindo o bom e velho PC ou console. Dito isto, ao ter minha primeira experiência com o game, tudo acabou sendo inteiramente novo pra mim e, aqui, você pode conferir minha análise sobre este título.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Chefe da PlayStation opina sobre avanço da IA no mercado dos jogos

Marvel Rivals terá Logan com skin inspirada em Deadpool & Wolverine

Indiana Jones | Requisitos para PC são anunciados