Review | Kingdom Come: Deliverance II Afinal, vale a pena? O post Review | Kingdom Come: Deliverance II apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 03/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kingdom Come: Deliverance II

Desde os primeiros minutos em Kingdom Come: Deliverance II, fica evidente que a Warhorse Studios elevou todos os aspectos da experiência medieval do jogo original. Se o jogo de 2018 parecia uma ótima ideia com uma execução que deixava a desejar pela otimização ruim e problemas recorrentes de programação que geravam bugs e conflitos em missões, podemos dizer que agora o estúdio finalmente entregou o que queria - ou ao menos algo bem próximo disso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra todos os detalhes sobre essa nova aventura!

Leia Mais em O Vício - Games:

MultiVersus | Diretor pede desculpas aos fãs pelo encerramento do jogo

Bleach: Rebirth of Souls ganha trailer focado em Ikkaku Madarame

Ghost of Yotei terá roteiristas veteranos da BioWare