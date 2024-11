Review | Life is Strange: Double Exposure Review | Life is Strange: Double Exposure O Vício|Do R7 29/10/2024 - 10h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 10h49 ) twitter

Life is Strange: Double Exposure

Depois de muita espera, finalmente tive a chance de jogar Life is Strange: Double Exposure completamente. É difícil descrever o quão empolgante é voltar ao papel de Max Caufield, protagonista do primeiro game da franquia. Enquanto o jogo original conseguiu levantar várias reflexões sobre o que poderíamos ou gostaríamos de mudar no passado, o novo jogo traz uma história muito mais madura, ligada à imutabilidade dos fatos passados, mas voltada ao: o que poderia acontecer no futuro se tal fato fosse diferente?

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

